إصابة 5 من الملاكات الطبية بكورونا بينهم طبيب أسنان ومسؤول في مستشفى المناذرة بالنجف

2020/06/13 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت (13 حزيران 2020)، إصابة 5 من الملاكات الطبية والصحية بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "5 من الملاكات الطبية والصحية في النجف، اصيبوا بفيروس كورونا في المحافظة ".

وأضافت أن "المصابين الخمسة بينهم طبيب أسنان والمعاون الإداري لمستشفى المناذرة بمحافظة النجف".

وكان مصدر طبي من محافظة النجف، اعلن، امس الجمعة (12 حزيران 2020)، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في النجف سجلت 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي من داخل مستشفى الديوانية العام، السبت (13 حزيران 2020)، بإصابة السياسي توفيق الياسري بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السياسي توفيق الياسري يرقد في ردهات العزل داخل مستشفى

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصحة، السبت ( 13 حزيران، 2020)، إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص ف

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، السبت (13 حزيران 2020)، حقيقة أنباء "شحة" نماذج فحص المصابين بفيروس كورونا المستجد، وعدم القدرة على فحص الملامسين.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم )، إن "أنباء

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