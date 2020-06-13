بالصور.انطلاق مشروع بناء مستشفى الامراض الوبائية بديالى بتمويل العتبة الحسينية

2020/06/13 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن انطلا مشروع بناء مستشفى الامراض الوبائية بتمويل من العتبة الحسينية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مشروع بناء مستشفى للامراض الوبائية في بعقوبة بدء العمل به فعليا باشراف كادر هندسي متخصص من العتبة الحسينية”، لافتا الى ان “الفترة الزمنية للمشروع 30 يوم […]

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