المركز الوطني لنقل الدم ينفذ حملة للتبرع بالدم شرق بغداد

2020/06/13 | 13:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني لنقل الـــدم ينفذ حملــــة للتبرع بالدم في (( حسينية الوائلي / بغداد الجديدة /حي الامين الثانية )) تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الصحة والبيئة وبإشراف مباشر من قبل السيد الوكيل الإداري ومدير عام دائرة الامور الفنية في الوزارة الدكتور هاني موسى بدر العقابي وبمتابعة مدير المركز الوطني لنقل الدم الدكتور يعقوب عبد الواحد الموسوي للفرق

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