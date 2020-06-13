توضيح حول تثبيت محافظ كركوك بالوكالة بمنصبه

2020/06/13 | 13:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى العضو السابق في مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله يوم السبت تثبيت راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك بالوكالة بمنصبه.

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