لبنان: عشرات الجرحى حصيلة المواجهات في طرابلس بين الجيش ومتظاهرين

2020/06/13 | 13:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «الحصيلة النهائية للإشتباك الذي حصل ليلاً بين الجيش ومتظاهرين في مدينة #طرابلس، بلغت أكثر من 49 جريحاً».وأشارت الوكالة إلى أنّه «وقع إشتباك بين الجيش ومحتجين في ساحة النور ومحيطها…

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