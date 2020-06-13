يعقوب شاهين وأغنية عراقية قريباً

2020/06/13 | 13:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين لطرح عمل غنائي جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.وأثار حماس مُتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن استعداده بطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية، دون أن يكشف عن تفاصيلها.وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر “قريباً أغنية عراقية قريبة لقلبي، ادعولي أحبائي“.وتُعتبر أغنية “دلل” آخر أغنيات يعقوب شاهين وصدرت قبل نحو ٩ أشهر وحققت 1.6 مليون مشاهدة عبر قناة بلاتينوم ريكوردز على اليوتيوب.

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