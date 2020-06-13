بالوثيقة.. واسط تطالب الكاظمي بالايعاز لتمويل المحافظة من واردات المنافذ الحدودية لمواجهة كورونا

2020/06/13 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسططالب محافظ واسط محمد جميل المياحي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالايعاز الى وزارة المالية لتمويل المحافظة بـ50 بالمئة من واردات المنافذ الحدودية المجمدة من اجل مواجهة جائحة كورونا.انتهى2

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