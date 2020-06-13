وزارة الصحة تنفي اصابة وكيل وزير المالية بـ”كورونا”

2020/06/13 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، اصابة وكيلة وزارة الصحة طيف سامي بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنها تنفي “ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فيروس كورونا باسم طيف سامي محمد السعيدي” مبينة ان “هذا الكتاب مزور وان الوزارة […]

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