محافظ الديوانية: محافظات الوسط والجنوب تتعرض لهجمة شرسة .. هذه أهدافها

2020/06/13 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، السبت ، أن محافظات الوسط والجنوب تتعرض لهجمة شرسة يراد منها إسقاط الحكومات المحلية، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مع القوى السياسية والاجهزة الامنية ملاحقة الأجندات الخارجة عن القانون.وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التظاهرات حق دستوري لكن بعض الجهات السياسية استغلت أجندتها لاحراف مسار التظاهرات”، مؤكدا “اننا […]

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