الهند تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا في يوم واحد

2020/06/13 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت الهند أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا الجديد في يوم واحد، وفقا لما كشفته بيانات وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم السبت.فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند أنه تم تسجيل أكبر زيادة في حالات الإصابة بـفيروس كورونا الجديد في يوم واحد، بعد أن أعلن عن تسجيل 11458 حالة مؤكدة، الأمر الذي يرفع […]

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