بالوثيقة.. أمر بالقبض على 11 منتسبا بينهم ضابطان اشتركوا بقمع المتظاهرين بذي قار

2020/06/13 | 14:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قاروجه قائد شرطة ذي قار، العميد حازم محمد رزاق، اليوم السبت، بالقاء القبض على 11 منتسبا، بينهم ضابطان، اشتركوا باحداث قمع المتظاهرين في الناصرية.وبحسب وثيقة صادرة من قيادة شرطة ذي قار: "تقرر الموافقة على تنفيذ امر القبض بحق المنتسبين أدرجت اسماءهم في الوثيقة، ومنسوبين إلى سرية سوات وفق المادة 406، لاتخاذ ما يلزم، وارسالهم إلى الهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في احداث ذي قار، بصحبة مأمورين وبحراسة مشددة وطيا لمذكرات امر القبض ".

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