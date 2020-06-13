بعد ابن النفيس.. نقل احمد راضي الى مستشفى النعمان لانتظار نتائج مسحة كورونا

2020/06/13 | 14:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر طبي، اليوم السبت، بنقل نجم كرة القدم الكابتن احمد راضي الى مستشفى النعمان في الاعظمية ببغداد بعد الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، ان" احمد راضي تم نقله الى مستشفى النعمان على ان تخرج نتيجة (المسحة) خلال الساعات المقبلة". واضاف، ان" جميع الاخبار التي تحدثت عن تأكيد اصابة الكابتن احمد راضي بالفايروس غير صحيحة".

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