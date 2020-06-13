نائب عن واسط: الحكومة المحلية ارتكبت خطأ فادحا بإعادة الأموال للخزينة

2020/06/13 | 14:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة واسط عباس يابر العطافي ، السبت ، عن حجم الأموال التي إعادتها المحافظة الى الدولة من ميزانية ٢٠١٩ ، معتبرا أن حكومة واسط المحلية ارتكبت خطأ فادح عندما اعادت الأموال إلى خزينة الدولة دون صرف دينار واحد على المشاريع.وقال العطافي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة واسط المحلية لم […]

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