في سِياق النقاش الدائر حول حَل ” فِلسطين دَوْلة ديمقراطية عَلمانية واحِدة “ 8 - عبد الرحمن البيطار

2020/06/13 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار كيف كانَتْ هَيئة المَشْهد الدولي خلال النِّصف الأول من القَرْن التاسع عَشر ؟ أي ما بين عامي ١-;-٧-;-٩-;-٩-;- و ١-;-٨-;-٥-;-٠-;-م.وماذا عن فِلسطين – بحدودها المعروفة الآن ، أي بحُدودها الإنتدابية ، وَسَطَ هذا المَشهد ؟•لم تَكُنْ ” فِلسطين ” وِحْدَة إدارية مُستقِلّة بذاتها خلال الحُكْم العُثماني ، وقد توزعت أراضيها في مَطلع القَرْن التاسع عَشر وحتى وقعوها في قبضة محمد ......





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