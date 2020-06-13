القانونية النيابية: تعديل قانون التقاعد سيأخذ وقتا طويلا

2020/06/13 | 14:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت, عن خلافات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان بشان تعديلات قانون التقاعد العام , مبينة ان التعديلات ستاخذ مدة أطول.

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