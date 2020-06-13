“ناسا” تعين أول امرأة في منصب مدير الرحلات المأهولة

2020/06/13 | 14:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]عينت وكالة الفضاء الأمريكي “ناسا” كاثي ليدرز لتصبح أول سيدة تتولى منصب مديرة للرحلات المأهولة في الوكالة.

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