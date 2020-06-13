الشيخ الخزعلي: إذا لم تخرج القوات الاميركية من العراق بإرادتها ستخرج رغما عنها وهو وعدنا لدماء الشهداء

2020/06/13 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، إن القوات الامريكية ستخرج رغماً عنها.وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي، وتابعتها “العهد نيوز”، “إذا لم تخرج القوات الاميركية من العراق بإرادتها ستخرج رغما عنها وهو وعدنا لدماء الشهداء””.وتابع، ان “الحكومة لم تستقطع حصة الاقليم على […]

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