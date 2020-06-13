أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران و71 حالة وفاة

2020/06/13 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت (13 حزيران 2020)، تسجيل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورون المستجد، و 71 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "إيران سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت 71 حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى حوالي 185 ألفا، وبلغ إجمالي الوفيات 8730 حالة".

وبحسب بيانات وزارة الصحة، "ارتفع عدد المتعافين إلى 146748 شخصا، فيما لا يزال 2755 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة".

وقالت الوزارة إن "الوضع الصحي في أقاليم خوزستان وهرمزغان و بوشهر و خراسان لا يزال عند الحالة الحمراء".

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بغداد اليوم- ميسان

أعلنت خلية الأزمة في محافظة ميسان، السبت (13 حزيران 2020)، تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً اعتباراً من الغد، استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقالت الخلية في بيان

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي من داخل مستشفى الديوانية العام، السبت (13 حزيران 2020)، بإصابة السياسي توفيق الياسري بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السياسي توفيق الياسري يرقد في ردهات العزل داخل مستشفى

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصحة، السبت ( 13 حزيران، 2020)، إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص ف

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