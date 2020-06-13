الخزعلي: مصلحة الحشد تكمن في قطع الارتباطات السياسية والابتعاد عن التجذابات

2020/06/13 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، السبت، أن مصلحة الحشد تكمن في قطع الارتباطات السياسية، فضلا عن عدم السماح باي تصرف وفعل يمكن ان يسيء له.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي، إن "الحشد الشعبي صمام أمان العراقيين وسبيل الحفاظ على وحدتهم"، مشددا على "ضرورة عدم السماح بتضعيفه والعمل على تقويته".

واضاف :"نحن في ذكرى فتوى المرجعية الدينية وتاسيس الحشد الشعبي المقدس هذا الحشد الذي من اجله ضحيتهم وقدمتم ابنائكم ودعمتموه باموالكم وتعبكم ودعائكم..



كل التضحيات التي قدمت من اجل هذا الوجود نعلم بانه بات الان صمام العراقيين جميعا وهو سبيل الحفاظ على وحدة البلد والوقوف امام كل المشاريع والاعداء التي تستهدف البلد وتريد النيل منه".

وتابع: "يجب علينا جميعا التصرف بمسؤولية في الحفاظ على هذا الوجود المقدس وان لا نسمح بتضعيفه بل نعمل على تقويته ونحن نعلم ومطمئين ومتاكدين ان طريق الحفاظ على هذا الوجود المقدس هو في المسير باتجاه ان يكون كما هو الان ويستمر بان يكون جزء من القوات المسلحة العراقية بتطبيق القانون الذي اقره مجلس النواب العراقي".

واردف الخزعلي اننا "نعلم ان مصلحة العراق بوجود الحشد المقدس وان مصلحة الحشد المقدس هو في قطع الارتباطات السياسية وابعاد الحشد عن التجذابات السياسية وان مصلحة الحشد الشعبي هو في ايجاد اعلى درجات الضبط والانضباط وان مصلحة الحشد هو في عدم السماح باي تصرف وفعل يمكن ان يسيء له او يضعه لذلك نحن ندعم قوة وارتباط الحشد الشعبي بالاجهزة الامنية والقائد العام للقوات المسلحة وان يكون مؤسسة مهنية كاملة وبعيدة عن التجاذبات السياسية".

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