قائممقام سوق الشيوخ يعلن خروج كورونا عن السيطرة: القضاء أصبح بؤرة للفيروس

2020/06/13 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلن رئيس خلية ازمة سوق الشيوخ، قائممقام القضاء، حسين فرج، السبت (13 حزيران 2020) خروج فيروس كورونا عن السيطرة في القضاء جنوبي محافظة ذي قار، فيما نبه على أن الاخير اصبح بؤرة للوباء.

وقال فرج، في تصريح صحفي، ان "الموقف الحالي هو خطير جدا وخارج السيطرة، وان عدم تطبيق فرض حظر التجوال من قبل الشرطة وقلة الوعي بهذا الوباء تسبب بتفاقم وتفشي فيروس كورونا"، مبينا أن "الوضع الوبائي في القضاء خطير وغير مسيطر عليه".





واشار الى ان "الاجهزة الامنية في القضاء لا تمتلك خططا متكاملة ومحكمة لقطع الطرق ومنع التجوال"، لافتا الى انه "تم مفاتحة المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من القوات الامنية".

واشار الى ان "قضاء سوق الشيوخ اصبح بؤرة للوباء وينذر بكارثة بيئية".

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الجمعة، تسجيل 39 وفاة و1095 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 43 اصابة في محافظة ذي قار.

وذكرت وزارة الصحة، في الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1095) إصابة في العراق موزعة، في مناطق بغداد / الرصافة 105، بغداد / الكرخ 236، مدينة الطب 7، النجف الأشرف 83، السليمانية 117، أربيل 61، دهوك 2، كربلاء 38، كركوك 33، ديالى 21، واسط 115، بابل 17، البصرة 24، ميسان 51، الديوانية 74، ذي قار، 48، الانبار 59، نينوى 4".

واشارت إلى أن "عدد الوفيات اليوم بلغ 39 حالة، في بغداد الرصافة 7، بغداد الكرخ 11، مدينة الطب 2، النجف 2، كركوك 1، السليمانية 5، كربلاء 1، ميسان 2، بابل 2، ذي قار 3، الأنبار 2، المثنى 1".

وبحسب الموقف الوبائي لليوم بلغ "مجموع الإصابات 17770، ومجموع حالات الشفاء 6868، وعدد الراقدين الكلي 10406، والراقدين في العناية المركزة 111، ومجموع الوفيات 496".

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد إعلان حالة وفاة أحد

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وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي أوردتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن اصابتي بفيروس كورونا ونقلي الى ا

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