العراق.. أحد الأقضية في المحافظات الجنوبية يخرج عن السيطرة ويتحوّل إلى بؤرة للفيروس

2020/06/13 | 14:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن رئيس خلية ازمة سوق الشيوخ، قائممقام القضاء، حسين فرج، اليوم السبت، خروج فيروس كورونا عن السيطرة في القضاء جنوبي محافظة ذي قار، فيما نبه على أن الاخير اصبح بؤرة للوباء.وقال فرج، في تصريح صحفي، ان “الموقف الحالي هو خطير جدا وخارج السيطرة، وان عدم تطبيق فرض حظر التجوال من قبل […]

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