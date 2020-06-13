المالية النيابية تحذر من الاعتماد على البنك المركزي لتوفير السيولة النقدية

2020/06/13 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، من الاعتماد على البنك المركزي العراقي لتوفير السيولة النقدية، لغرض دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إنه “لا يمكن الاعتماد على البنك المركزي في قضية توفير السيولة، فهو مؤسسة نقدية، هدفها الاول الحفاظ على استقرار الاسعار، وسحب اي اموال من البنك المركزي، هو مخالفة […]

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