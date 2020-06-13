2020/06/13 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن عميق مشاعر التعزية والمواساة إلى الاتحاد العراقي بوفاة النجم الدولي السابق والمدرب، علي هادي، الذي توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز 53 عاماً، بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال آل خليفة، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاتحاد الآسيوي ينعى المدرب علي هادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاتحاد الآسيوي ينعى المدرب علي هادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).