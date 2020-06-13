2020/06/13 | 14:59 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنجاز حفر بئرين نفطيين في حقلي ارطاوي واللحيس في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجاز حفر بئرين نفطيين في حقلي ارطاوي واللحيس في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنجاز حفر بئرين نفطيين في حقلي ارطاوي واللحيس في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).