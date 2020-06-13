مدير المرور: تطبيق نظام الفردي والزوجي خلال الحظر الجزئي

2020/06/13 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي اليوم السبت، تطبيق نظام الفردي والزوجي خلال الحظر الجزئي.

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