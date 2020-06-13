2020/06/13 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، السبت، إمكانية مجلس الوزراء القانونية بإيقاف الرواتب المزدوجة دون الذهاب للبرلمان.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إنه “لا يجوز لقرار مجلس الوزراء إلغاء أو تعديل الرواتب إلا بقانون ، وإما الايقاف هو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فإذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحق للحكومة وقف الرواتب المزدوجة دون الذهاب للبرلمان؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يحق للحكومة وقف الرواتب المزدوجة دون الذهاب للبرلمان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).