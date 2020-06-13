شيوخ ووجهاء من كركوك: الحشد الشعبي دافع عن جميع المكونات ويجب الحفاظ عليه

2020/06/13 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوكثمن شيوخ ووجهاء محافظة كركوك، اليوم السبت، دور الحشد الشعبي في محاربة الإرهاب وتحرير الأرض والعرض من داعش، مؤكدا ان الحشد الشعبي دافع عن جميع المكونات ويجب الحفاظ عليه.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “عددا من شيوخ العرب ووجهاء كركوك ومعتمدي المرجعية زاروا مقر اللواء السادس عشر للحشد […]

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