الحشد الشعبي يعلن العثور على أسلحة ومضافات لداعش في صحراء الانبار

2020/06/13 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم السبت، عملية تفتيش في عمق صحراء الانبار، فيما عثرت على أسلحة وعدة مضافات للإرهابيين.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من لواء عامرية الصمود وقطعات من الجيش نفذت عملية دهم وتفتيش للمناطق المحيطة بمطار مديسيس ومناطق الهبارية ومنطقة اخويليات والصوفيات في عمق […]

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