إصابة الكروي العراقي أحمد راضي بفيروس “كورونا”

2020/06/13 | 15:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات بواصل فيروس “#كورونا” انتشاره في #العراق، ولا سيما بعد تجاوز أعداد المصابين /16/ ألف إصابة مؤكدة، فيما ترتفع أعداد الوفيات بشكلٍ مستمر.وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بإصابة النجم العراقي الكروي السابق أحمد راضي،…

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