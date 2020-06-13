إصابات جديدة بفيروس كورونا بدمشق… ترفع حصيلة الإصابات في البلاد

2020/06/13 | 15:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس #كورونا، وذلك في مناطق سيطرتها في العاصمة #دمشق جنوبي البلاد.وقال وزارة الصحّة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسميّة في فيسبوك اليوم السبت: إنها…

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