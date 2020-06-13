نص فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية بمناسبة ذكراها السادسة

2020/06/13 | 15:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستذكر الحشد الشعبي الذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي في مثل هذا اليوم 13 حزيران 2014.وفيما يلي نص الخطة التي القاها ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الصحن الحسيني الشريف: إن العراق وشعبه يواجه تحدياً كبيراً وخطراً عظيماً وإن الارهابيين لا يهدفون إلى السيطرة على بعض المحافظات كنينوى وصلاح الدين

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