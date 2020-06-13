وزير الصحة العراقي يؤكد اتخاذ اجراءات وقائية خلال الحظر الجزئي

2020/06/13 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي اليوم السبت، أن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال حظر التجوال الجزئي....

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