نائب عراقي: سنبقى ظهيراً وسنداً للحشد الشعبي

2020/06/13 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب العراقي المستقل يوسف الكلابي، اليوم السبت، أن مجلس النواب سيبقى "ظهيراً وسنداً" للحشد الشعبي، معتبراً أن تصويت البرلمان في العام الماضي عل...

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