الخزعلي: إخراج القوات الامريكية قرار سيادي لا يقبل النقاش

2020/06/13 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ان قرار خروج القوات الامريكية من العراق هو قرار وطني سيادي لا يقبل النقاش....

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