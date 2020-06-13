قصيدة -محكمة عسكرية- لسعدي يوسف : وصف و ترجمة - حسين علوان حسين

2020/06/13 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين 1.



نص القصيدةمحكمة عسكريةخمسون مرّتْ منذُ أن أدخلتَني ، بـ " معسكرِ التاجيّ " في بغدادمغلولاًومرتعشاًأُحاكَمُ ...كان حكّامي الثلاثةُ ، مثل ما قرّرتَ ، ضبّاطاًوكانوا يلمعونَنظافةًوقيافةً ...أمّا أنا ، المغلولُ والـمُضنى ، فقد كنتُ الأسيرَوكان حرّاسي الذين تناوبوا ضربي اختفَوا ...وحدي مع الضبّاط !لم أكُ خائفاً ؛ لَكأنَّ طيراً كان ينقرُ جبهتي ......





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