المرور العامة تنشر تعليمات تحرّك المركبات خلال الحظر الجزئي

2020/06/13 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تطبيق نظام الفردي والزوجي بدءاً من يوم غد، خلال حظر التجوال الجزئي، فيما كشفت عن عدد من الاستثناءات.وقال مدير المرور اللواء زهير الخفاجي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن “نظام الفردي والزوجي سيطبق خلال حظر التجوال الجزئي على المركبات الخصوصي فقط”، لافتاً الى ان […]

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