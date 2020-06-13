“مجزرة سبايكر”،، حقائق واعترافات جديدة تنشر لأول مرة

2020/06/13 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: مرت ست سنوات على احداث مجزرة قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين في العام 2014، إثر قيام مسلحي داعش باختطاف اكثر من 1700 جندي عراقي وقتلهم بشكل جماعي.الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المتشددة هشام الهاشمي نشر تفاصيل جديدة عن مصدري أوامر القتل والذين استطاعت القوات الامنية العراقية القبض عليهم تباعاً […]

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