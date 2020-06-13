المرور العامة تعلن تطبيق نظام الفردي والزوجي خلال الحظر الجزئي

2020/06/13 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت (13 حزيران 2020)، تطبيق نظام الفردي والزوجي بدءاً من يوم غد، خلال حظر التجوال الجزئي، فيما كشفت عن عدد من الاستثناءات.

وقال مدير المرور اللواء زهير الخفاجي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "نظام الفردي والزوجي سيطبق خلال حظر التجوال الجزئي على المركبات الخصوصي فقط"، لافتاً الى ان "مركبات الاجرة غير مشمولة بالزوجي والفردي وكذلك الجهات المشمولة بالاستثناء من الحظر".

وأضاف الخفاجي، أن "دوائر المرور تعمل الان وفق البوابة الالكترونية"، داعيا "المواطنين الذين تصل اليهم رسالة مراجعة مواقع المرور لانجاز معاملاتهم".

يُشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تطبيق الحظر الجزئي اعتباراً من يوم غد الأحد، فيما توعدت بعقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الوقائية.

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