2020/06/13 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، السبت (13 حزيران 2020) أن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، يعتزم زيارة العراق يوم غد الأحد.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية، في دعوة وجهها الى وسائل الاعلام لحضور "لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين بنضيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، في مقر الوزارة".

وفي الأثناء، أفاد مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)،بأن "وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، سيزور الى بغداد يوم غد الاحد في زيارة رسمية".

واشار الى أنه " ومن المقرر ان يلتقي خلال الزيارة، رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أكد الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، السبت، أن مصلحة الحشد تكمن في قطع الارتباطات السياسية، فضلا عن عدم السماح باي تصرف وفعل يمكن ان يسيء له.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي، إ

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ناجي السعيدي، السبت (13 حزيران 2020)، ان الأموال في صندوق التقاعد تكفي لدفع رواتب المتقاعدين لسنتين، فيما نفى عدم توفر سيولة بهذا الصندوق.

وقال السعيدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت (13 حزيران 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحسم ملف الهيئات المستقلة وتسليمها لشخصيات كفوءة ونزيهة.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي تعهد في جدول اعمال حكومته ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير خارجية الكويت يزور العراق يوم غد ويلتقي رئاساته الثلاث) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير خارجية الكويت يزور العراق يوم غد ويلتقي رئاساته الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).