خلال يوم.. نحو 850 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

2020/06/13 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بتسجيل قرابة 850 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا...





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