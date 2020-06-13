الكمارك: عززنا خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات دينار خلال 3 ايام الماضية


الكمارك: عززنا خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات دينار خلال 3 ايام الماضية
2020/06/13 | 15:14 - المصدر: الفرات نيوز
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