مسؤولين محليين يؤكدان لـ”العهد نيوز” تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الانبار

2020/06/13 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد مسؤولين محليين في حكومة الانبار المحلية اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الانبار رغم الاجراءات الاحترازية المشددة في عموم مدن المحافظة.وقال علي داود الدليمي قائممقام قضاء الحبانية في حديث خص به “العهد نيوز” ، ان “جزيرة الخالدية سجلت حالة وفاة لشخص اصيب بفيروس كورونا ما دعا الكوادر الصحية […]

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