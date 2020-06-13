اكتشاف غامض في باطن الأرض يعود لتاريخ يسبق تشكل القمر

2020/06/13 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.اكتشف فريق علمي في جامعة “ميريلاند” الأمريكية هياكل ضخمة غامضة في باطن كوكب الأرض مصنوعة من مادة غريبة في إحدى الطبقات السفلية من كوكب الأرض.ووجد العلماء هيكلًا ضخمًا مصنوعًا من مادة كثيفة تتمركز في الحد الفاصل بين اللب الخارجي السائل للأرض والغطاء السفلي، وهي منطقة تقع على مسافة تقدر بحوالي 3 آلاف […]

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