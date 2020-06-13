فرنسا تحدد موعد فتح حدودها الخارجية للدول من خارج شينغن 

2020/06/13 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعلن وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان وكريستوف كاستانير في بيان مشترك أن فرنسا “ستُفتح تدريجيا حدودها الخارجية” أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينغن “اعتباراً من الأول من تموز/يوليو”.وأكد الوزيران الفرنسيان أن القرار اتُخذ بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة الخميس، موضحين أن “هذا الفتح سيحصل بشكل […]

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