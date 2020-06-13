بولتون يتحدى البيت الأبيض بنشر كتابه ويتهم ترامب بارتكاب تجاوزات في السياسة الخارجية

2020/06/13 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – في تحد للبيت الأبيض، ينشر جون بولتون كتابا يتهم فيه دونالد ترامب بارتكاب تجاوزات تتعدى قضية أوكرانيا ويؤكد أن كل سياسته الخارجية دوافعها سياسية داخلية، كما قال الناشر الجمعة.وكان بولتون المستشار السابق لدونالد ترامب لشؤون الأمن القومي وصانع السياسات الجمهوري المحافظ المتشدد، استقال من منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي بعد خلافات […]

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