اخماد حريق شبّ على غواصة نووية فرنسية

2020/06/13 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طولون (فرنسا),-(أ ف ب) – أخمد ليل الجمعة السبت حريق شب صباح الجمعة على متن غواصة نووية فرنسية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون (جنوب) كما أفادت البحرية الوطنية السبت.وكانت النيران اشتعلت في الساعة 10,35 (8,35 ت غ) صباح الجمعة في مقدمة الغواصة الهجومية “لا بيرل” واخمدت حوالى منتصف ليل الجمعة السبت بعد […]

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