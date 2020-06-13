بومبيو: لا مجال للمقارنة بين أميركا والصين في مجال الحريات

2020/06/13 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد وزير الخارجية الأميركي انتقاده الى الصين بسبب سياساتها المتعلقة بالحريات والديمقراطية.

وقال بومبيو في تغريدة أعاد نشرها على منصة تويتر، إنه لا مجال للمقارنة بين الولايات المتحدة والصين في مجال حرية التعبير والديمقراطية، مضيفا أن الصين تحاول استغلال ظروف أميركا الداخلية والمحلية للضغط عليها من أجل تمرير أجندتها السياسية.

وأشار بومبيو الى عدم وجود تكافؤ بين بلاده والصين، فالولايات المتحدة لديها حكم القانون وحرية التعبير وتحترم الحريات الدينية، إلا ان الصين تواصل حربها المستمرة منذ عقود على الإيمان وتفرض الشيوعية بلا رحمة ولا تحترم حرية التعبير او القانون، بحسب تعبيره.

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