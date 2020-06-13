السيد رئيس وفد الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحده الامريكيه

2020/06/13 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / كاظم عوفي البديري… لاشك ان الملفات التي يتطلع وفدكم انجازها …والتي يركز عليها عندما تبدأ المفاوضات خارج نطاق الضجيج الاعلامي وما يتعلق بالاخبار … وخارج نطاق التوقعات والتكهنات المرتبطه بطبيعة النقاش … واين سيتحدد مكان اللقاء …ومع من ؟؟ وهل سيتم مع ممثلي البيت الابيض ام مع وزارة الدفاع ام اي جهة كانت.[…]

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