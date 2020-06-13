الشيخ الخزعلي يعلق على استقطاع رواتب المتقاعدين: على الحكومة ايجاد حلول للخروج من الأزمة

2020/06/13 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادعلًق الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، على استقطاع رواتب المتقاعدين والشهداء والموظفين، مشيرا إلى ان على الحكومة ايجاد حلول بديلة بعيدة عن قطع رواتب المواطنين والخروج من الأزمة الاقتصادية.وقال الشيخ الخزعلي، في كلمة له بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي، وتابعته “العهد نيوز”، انه “ليست الحلول المتوقعة والمرجوة هي […]

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