2020/06/13 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل يوم غد الأحد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بغداد في زيارة رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجندة زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجندة زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).